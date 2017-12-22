تدمير ثلاثة مخابيء للإرهاب بسكيكدة

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب "وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ودمرت اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2017، إثر عملية تمشيط بمنطقة واد قارو بسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة ثلاثة مخابىء للإرهابيين تحتوي على أربعين قنبلة ومدفع تقليدي الصنع، ولوحة للطاقة الشمسية، ومواد غذائية وأغراض أخرى".
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وأضاف في هذا السياق أن هذه العملية تؤكد على "مدى عزم وإصرار قواتنا المسلحة على تعقب فلول المجرمين وتطهير ترابنا الوطني من آفة الإرهاب".