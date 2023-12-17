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الكشف عن 18 قذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7 و 18 حشوة دافعة ببرج باجي مختار

  أدرج يـوم : الخميس, 21 كانون1/ديسمبر 2017 19:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 180 مرات
الكشف عن 18 قذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7 و 18 حشوة دافعة ببرج باجي مختار

لجزائر - كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي ظهر اليوم الخميس ببرج باجي مختار, عن 18 قذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7 و 18 حشوة  دافعة, بالإضافة إلى 1,5 كيلوغرام من الديناميت (TNT)، حسب ما أفادت به وزارة  الدفاع الوطني في بيان لها.

وجاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود و بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات و إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار  بإقليم الناحية العسكرية السادسةي كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي ظهر اليوم 21  ديسمبر 2017ي (18) قذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7 و(18) حشوة دافعة  و(1,5) كيلوغرام من الديناميت (TNT)".

 

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وذّكرت وزارة الدفاع الوطني بأن هذه النتائج الميدانية تأتي "لتؤكد مرة أخرى  جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات  المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني".

 

وكانت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قد كشفت أمس الأربعاء, إثر دورية على  الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة, عن "ستة (6)  قذائف RPG 2 وخمس (5) حشوات دافعة".

آخر تعديل على الجمعة, 22 كانون1/ديسمبر 2017 17:17
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الكشف عن 18 قذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7 و 18 حشوة دافعة ببرج باجي مختار
  أدرج يـوم : الخميس, 21 كانون1/ديسمبر 2017 19:18     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 180 مرة   شارك

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