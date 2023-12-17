الكشف عن 18 قذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7 و 18 حشوة دافعة ببرج باجي مختار

وجاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود و بفضل الاستغلال الجيد للمعلومات و إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسةي كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي ظهر اليوم 21 ديسمبر 2017ي (18) قذيفة خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7 و(18) حشوة دافعة و(1,5) كيلوغرام من الديناميت (TNT)".
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وذّكرت وزارة الدفاع الوطني بأن هذه النتائج الميدانية تأتي "لتؤكد مرة أخرى جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين حدودنا وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني".
وكانت مفرزة للجيش الوطني الشعبي قد كشفت أمس الأربعاء, إثر دورية على الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة, عن "ستة (6) قذائف RPG 2 وخمس (5) حشوات دافعة".